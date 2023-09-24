Стилист назвала способы научиться выглядеть модно

Важно не бояться ярких цветов, продолжила собеседница «Мосленты». «Вам в помощь цветовой круг Иттена, его легко найти в любом поисковике. Создавайте смелые и яркие сочетания или же образы из более приглушенных и нейтральных оттенков, сочетающихся между собой. Используя несложные цветовые комбинации, можно добиться wow-эффекта даже в рамках текущего гардероба», — рассказала она.

Всегда нужно экспериментировать, отметила Федорова. Нужно осознанно примерять в магазинах непривычные для себя изделия: новые фасоны, фактуры, силуэты, головные уборы, аксессуары. И обязательно фотографировать каждый образ.

«Будьте готовы: в моменте примерки может быть непривычно — и это нормально! Посмотрите на фото со стороны через некоторое время, и образ раскроется иначе. Не бойтесь создавать уникальные сочетания, которые будут отражать многогранность вашей личности», — посоветовала стилист.

Можно также сыграть в настольную трансформационную fashion-игру со стилистом, добавила эксперт.

«В легком игровом формате вы наглядно поймете, какие стилистические приемы необходимы именно вам, поэкспериментируете в создании wow-образов с компетентной обратной связью, решите любой запрос по стилю, научитесь из 30 вещей создавать более 100 комплектов одежды под любой запрос, поднимете уровень насмотренности и уверенности в себе, получите колоссальное удовольствие, а результаты в жизни не заставят вас долго ждать», — объяснила она.

Ранее беспроигрышный предмет одежды на каждый день раскрыл известный стилист и телеведущий Александр Рогов.