Риелторы назвали молодым семьям лучшие районы старой Москвы для покупки квартиры

Районом с лучшей инфраструктурой риелторы назвали Марьино (ЮВАО). Транспортную доступность району обеспечивают две станции Люблинско-Дмитровской линии метро — «Марьино» и «Братиславская», две станции МЦД — «Перерва» и «Курьяново». Также здесь хорошо развита сеть общественного транспорта, а через Люблинскую улицу удобно съезжать на крупные артерии города — МКАД и ТТК.

С точки зрения социальной и коммерческой инфраструктуры, Марьино считается одним из самых развитых

Здесь находятся семь общеобразовательных школ (со всеми отделениями получается около 50 на весь район). При этом большинство из них входит в рейтинг лучших школ Москвы. Кроме того, в Марьине открыты 50 детских садов, учреждения дополнительного и профессионального образования, три высших учебных заведения, центр повышения квалификации.