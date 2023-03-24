Риелторы назвали молодым семьям лучшие районы старой Москвы для покупки квартиры
Риелторы назвали Люблино и Измайлово лучшими районами для покупки жилья.
Лучшие районы для покупки недвижимости в границах старой Москвы молодым семьям назвали в интервью «Мосленте» столичные риелторы. По словам вице-президента «Гильдии риелторов Москвы», члена московского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Екатерины Никитиной, квартира для людей с детьми должна находиться в локации с хорошей транспортной доступностью, поликлиниками, детскими садами и школами, парками для прогулок и игровыми площадками с магазинами. Такими, по словам экспертов, являются Люблино, Измайлово и Марьино.
«Люблино отличается обилием парковых зон и развитой инфраструктурой. Здесь работают две станции Люблинско-Дмитровской линии метро — "Люблино" и "Волжская", а также три станции МЦД — "Люблино", "Депо" и "Перерва". Развита здесь и сеть наземного общественного транспорта, а для автомобилистов есть удобные съезды на МКАД и ТТК»
Екатерина Никитина
На территории района Люблино (ЮВАО) расположены 13 общеобразовательных школ, около 20 детских садов, четыре колледжа, в том числе «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26», четыре поликлиники (две взрослые и две детские), две больницы, три бассейна и шесть фитнес-клубов.
Из развлекательных заведений работают кинотеатр, «Музей деревянной игрушки», «Ломаковский музей старинных автомобилей и мотоциклов», кафе и рестораны. Во Flow Moscow можно полетать в аэротрубе или научиться серфингу как взрослым, так и детям, отмечают эксперты.
В районе много парков и скверов для прогулок с детьми: Люблинский парк с главной достопримечательностью района — усадьбой XVIII века, Кузьминский лесопарк, еще пять скверов.
«Средневзвешенная цена предложения на первичном рынке Люблино составляет 216,4 тысячи рублей за квадратный метр, средняя стоимость квартиры — 9,3 миллиона. На вторичном рынке цены повыше — 253,4 тысячи за "квадрат" в среднем, а стоимость лота — 12,3 миллиона. Это значительно ниже, чем в среднем по Москве, где средневзвешенная цена предложения достигает 439 тысяч рублей за "квадрат"»
подсчитали аналитики агентства недвижимости «PRO ОБМЕН»
Самым зеленым столичным районом специалисты назвали Измайлово (ВАО). Одно из главных его преимуществ — одноименный парк, который занимает половину территории района. Кроме того, здесь есть несколько станций метро — «Первомайская», «Измайловская», «Партизанская» Арбатско-Покровской линии, две станции МЦК — «Измайлово» и «Соколиная гора». В локации развита сеть общественного транспорта, а для автомобилистов удобный съезд на СВХ (Северо-Восточную хорду) и шоссе Энтузиастов.
Несмотря на то, что район достаточно компактный, он хорошо развит с точки зрения социальной инфраструктуры. В Измайлове расположены 15 общеобразовательных школ, включая языковые и физико-математические, несколько вузов, в том числе Российский университет спорта ГЦОЛИФК, «Институт гуманитарного образования и информационных технологий», МГМУ им. Сеченова. Также открыты шесть колледжей, 18 детских садов, четыре поликлиники (две детских и две взрослых), одна больница, четыре бассейна, восемь фитнес-клубов и множество спортивных объектов.
«Из развлечений здесь есть кинотеатр, культурно-развлекательный комплекс «Измайловский Кремль», который состоит из девяти музеев и выставочных площадок. Для любителей спорта работают конный клуб, стрелковый центр и теннисный клуб. Здесь много сетевых магазинов, кафе и ресторанов, а вот крупные торговые центры в районе отсутствуют. Большую часть района занимает Измайловский парк, который считается объектом природного и культурного наследия. В лесном массиве площадью более 310 гектаров созданы все условия для неспешных прогулок, занятий спортом, развлечений и активного отдыха»
Средняя цена предложения на первичном рынке недвижимости в Измайлове составляет 234 тысячи рублей за «квадрат», средняя стоимость квартиры — 19,3 миллиона. На вторичном рынке средняя цена предложения значительно выше — 299,6 тысячи рублей за «квадрат», а средняя стоимость лота — 17,1 миллиона рублей.
Цены здесь уже выше, чем в Люблине, однако все еще заметно ниже, чем в среднем по Москве.
Районом с лучшей инфраструктурой риелторы назвали Марьино (ЮВАО). Транспортную доступность району обеспечивают две станции Люблинско-Дмитровской линии метро — «Марьино» и «Братиславская», две станции МЦД — «Перерва» и «Курьяново». Также здесь хорошо развита сеть общественного транспорта, а через Люблинскую улицу удобно съезжать на крупные артерии города — МКАД и ТТК.
С точки зрения социальной и коммерческой инфраструктуры, Марьино считается одним из самых развитых
Здесь находятся семь общеобразовательных школ (со всеми отделениями получается около 50 на весь район). При этом большинство из них входит в рейтинг лучших школ Москвы. Кроме того, в Марьине открыты 50 детских садов, учреждения дополнительного и профессионального образования, три высших учебных заведения, центр повышения квалификации.
На территории района функционируют десять поликлиник (четыре взрослые и шесть детских). Из специализированных учреждений можно отметить онкологический диспансер и центр иммунологии и репродукции.
Для любителей экстремального отдыха в районе работает аквапарк «Фэнтази», популярное место отдыха не только у жителей Марьино, но и соседей из других районов.
«Средневзвешенная цена (СВЦ) здесь составляет 252,6 тысячи рублей за "квадрат", средняя стоимость квартиры — 18,7 миллиона. На вторичном рынке СВЦ — 244,9 тысячи за "квадрат", а стоимость лота — 13,6 миллиона. Также стоит отметить, что жилой фонд района один из самых новых в данной подборке, а разнообразие и объем предложения на вторичном рынке Марьино значительно больше, чем в других районах»
Екатерина Никитина
Ранее район Москвы, где средняя стоимость квартиры составляет менее трех миллионов рублей, был назван в рейтинге «Авито Недвижимости». По данным экспертов, это Молжаниновский район.