Назван район Москвы со стоимостью жилья менее трех миллионов рублей
Средняя стоимость квартиры в Молжаниновском районе Москвы составила три миллиона рублей.
Район Москвы, где средняя стоимость квартиры составляет менее трех миллионов рублей, был назван в рейтинге «Авито Недвижимости», передают «Известия». По данным экспертов, это Молжаниновский район.
По имеющейся информации, «вторичку» в Молжаниновском районе можно купить в среднем за 2,9 миллиона рублей. Такая цена обусловлена плохой транспортной доступностью и недостаточно развитой инфраструктурой локации.
средняя стоимость квартиры в Молжаниновском районе Москвы
В списке самых недорогих районов города оказались также Чертаново Южное со средней ценой на квартиры в 4,2 миллиона рублей и Чертаново Центральное — 4,3 миллиона рублей. В Вешняках вторичное жилье можно приобрести за 4,5 миллиона рублей. Жилую недвижимость в Печатниках можно найти за 4,6 миллиона рублей.
Ранее был спрогнозирован резкий рост предложения одного вида жилья в Москве.