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19:59, 22 марта 2023
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Назван район Москвы со стоимостью жилья менее трех миллионов рублей

Средняя стоимость квартиры в Молжаниновском районе Москвы составила три миллиона рублей.

Назван район Москвы со стоимостью жилья менее трех миллионов рублей
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Район Москвы, где средняя стоимость квартиры составляет менее трех миллионов рублей, был назван в рейтинге «Авито Недвижимости», передают «Известия». По данным экспертов, это Молжаниновский район.

По имеющейся информации, «вторичку» в Молжаниновском районе можно купить в среднем за 2,9 миллиона рублей. Такая цена обусловлена плохой транспортной доступностью и недостаточно развитой инфраструктурой локации.

2,9
миллиона рублей

средняя стоимость квартиры в Молжаниновском районе Москвы

В списке самых недорогих районов города оказались также Чертаново Южное со средней ценой на квартиры в 4,2 миллиона рублей и Чертаново Центральное — 4,3 миллиона рублей. В Вешняках вторичное жилье можно приобрести за 4,5 миллиона рублей. Жилую недвижимость в Печатниках можно найти за 4,6 миллиона рублей.

Ранее был спрогнозирован резкий рост предложения одного вида жилья в Москве.

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