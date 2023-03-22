Назван район Москвы со стоимостью жилья менее трех миллионов рублей

Район Москвы, где средняя стоимость квартиры составляет менее трех миллионов рублей, был назван в рейтинге «Авито Недвижимости», передают «Известия». По данным экспертов, это Молжаниновский район.

По имеющейся информации, «вторичку» в Молжаниновском районе можно купить в среднем за 2,9 миллиона рублей. Такая цена обусловлена плохой транспортной доступностью и недостаточно развитой инфраструктурой локации.