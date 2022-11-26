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23:40, 26 ноября 2022
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В Роскачестве назвали лучшие отечественные вина

В Роскачестве назвали лучшие отечественные вина
Фото: Matthieu Joannon / Unsplash

Лучшие вина отечественного производства по итогам пятого «Винного гида России» назвали в Роскачестве, сообщает РИА Новости. В этом году специалисты изучили 500 образцов вин, произведенных из российского винограда.

«С сокращением импорта и увеличением спроса качество вина не снизилось, а, напротив, продолжает расти, способствуя формированию культуры потребления в стране. Отмечаем также усиление конкуренции между производителями по качеству», — отметил глава организации Максим Протасов.

Эксперты «Винного гида России» пришли к выводу, что лучшие красные сухие вина производятся в Краснодарском крае, полусухие — на Дону, а полусладкие красные — в Крыму. Лучшим вариантом по соотношению цены и качества стало Каберне от «Шато Тамань» за 279 рублей. В десятку лучших также вошло «Шато Тамань Совиньон» за 240,21 рубля.

Ранее стало известно, что в сети ресторанов быстрого питания Burger King в России проведут эксперимент — посетителям начнут продавать игристые вина.

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