В Burger King начнут продавать вино

В сети ресторанов быстрого питания Burger King в России проведут эксперимент — посетителям начнут продавать игристые вина, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

«Мы должны исследовать спрос и возможную реакцию гостей», — сказал собеседник издания. Он уточнил, что в тестовом режиме продажа «вина или шампанского» будет запущена в аэропорту Внуково в первом квартале 2023 года.

Пока неизвестно, о каких марках и производителях алкогольной продукции идет речь, однако представитель компании добавил, что продажу крепкого алкоголя они не рассматривают.

Сейчас в российской сети Burger King из алкоголя клиенты могут приобрести только пиво одной марки.

Ранее в июне пользователей сети возмутил выбор напитков в одном из московских ресторанов Burger King. Однако нашлись и те, кому новый ассортимент понравился больше старого.