В программе Малышевой перечислили лучшие закуски под алкоголь

Лучшие закуски под алкоголь перечислили ведущие программы «Жить здорово!» врач-терапевт Елена Малышева, кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов. Как сообщили медики, таковыми не являются традиционные соленые грибы, огурцы и сало.

По словам Гандельмана, в качестве закуски отлично подходит лимон. Лимонная кислота уменьшает всасывание алкоголя, а также нейтрализует токсины, которые попадают в кровь.

Еще один подходящий продукт — черный горький шоколад. По словам Продеуса, он богат витамином В3 (ниацином), за счет чего обезвреживает и нейтрализует токсины. А Коновалов рекомендовал запивать алкоголь водой: на каждую дозу спиртного — стакан воды. Таким образом получится сократить уровень обезвоживания, которое становится причиной боли в голове, а также в целом уменьшить похмельный синдром. Кроме того, вода снизит количество выпитого и поможет «закончить вечер на своих ногах», заявил эксперт.

Ранее эндокринолог выявила связь между алкоголем и появлением «женской» груди у мужчин. Она отметила, что регулярное употребление спиртного повышает активность фермента ароматаза.