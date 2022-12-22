Город
21:20, 22 декабря 2022
1 мин.

Эндокринолог выявила связь между алкоголем и появлением «женской» груди у мужчин

Эндокринолог выявила связь между алкоголем и появлением «женской» груди у мужчин
Фото: Matthieu Joannon / Unsplash

Эндокринолог Зухра Павлова выявила в личном Тelegram-канале связь между алкоголем и появлением «женской» груди у мужчин. Она отметила, что регулярное употребление спиртного повышает активность фермента ароматаза.

«Он конвертирует мужской гормон тестостерон в эстрадиол, отвечающий за главные женские процессы в организме. Это грозит увеличением груди по женскому типу, ростом объема жировой ткани, а также распуханием предстательной железы (и в ней вполне может сформироваться новообразование)», — написала специалист.

Кроме того, при систематическом употреблении алкоголя печень начинает перерождаться, здоровые ткани замещаются жировой клетчаткой, начинается жировая болезнь печени. Это, в свою очередь, чревато стеатогепатитом (воспалением), а затем и циррозом, то есть необратимым замещением тканей органа соединительной тканью, отметила Павлова.

Ранее нарколог развеял миф о пользе одного бокала красного вина в день. Он заявил, что любые алкогольные напитки вредны для организма человека.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.