Эндокринолог выявила связь между алкоголем и появлением «женской» груди у мужчин

Эндокринолог Зухра Павлова выявила в личном Тelegram-канале связь между алкоголем и появлением «женской» груди у мужчин. Она отметила, что регулярное употребление спиртного повышает активность фермента ароматаза.

«Он конвертирует мужской гормон тестостерон в эстрадиол, отвечающий за главные женские процессы в организме. Это грозит увеличением груди по женскому типу, ростом объема жировой ткани, а также распуханием предстательной железы (и в ней вполне может сформироваться новообразование)», — написала специалист.

Кроме того, при систематическом употреблении алкоголя печень начинает перерождаться, здоровые ткани замещаются жировой клетчаткой, начинается жировая болезнь печени. Это, в свою очередь, чревато стеатогепатитом (воспалением), а затем и циррозом, то есть необратимым замещением тканей органа соединительной тканью, отметила Павлова.

Ранее нарколог развеял миф о пользе одного бокала красного вина в день. Он заявил, что любые алкогольные напитки вредны для организма человека.