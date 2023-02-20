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03:33, 20 февраля 2023
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Роза Сябитова назвала лучший подарок на любой праздник

Роза Сябитова назвала лучший подарок на любой праздник
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Деньги назвала лучшим подарком на любой праздник телеведущая Роза Сябитова в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

«Деньги — это хороший подарок. Если вы хотите что-то подарить мужчине и спрашиваете его об этом, он вполне может сказать: "Можно деньгами, я потом подумаю". И смело дарите ему купюры, почему бы и нет. Не нужно вкладывать в это какой-то другой смысл», — подчеркнула она.

Знаменитость отметила, что лично ей всегда приятно получать деньги в подарок и она уважительно относится к такому вниманию. Она подчеркнула, что все зависит от того, какой смысл человек пытается увидеть в подарке.

Ранее необычный подарок преподнес российской телеведущей Ольге Бузовой один из ее поклонников. Артистка рассказала, что мужчина подарил ей племенного жеребца.

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