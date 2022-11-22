Поклонник преподнес Бузовой необычный подарок

Необычный подарок преподнес российской телеведущей, певице и актрисе Ольге Бузовой один из ее поклонников. В интервью «Пятому каналу» артистка рассказала, что мужчина подарил ей племенного жеребца.

«В этот момент я поняла всю глубину фразы: "Все бывает когда-то в первый раз". Конь! И еще имя у него такое — Ураган. Я прям на коне, Бузова на Урагане!» — сказала она.

Певица призналась, что благодаря этому подарку она стала чаще практиковаться в верховой езде. По ее словам, Ураган полностью оправдывает свое имя — у жеребца бунтарский нрав, однажды он чуть не скинул артистку.

Имя дарителя Бузова предпочла на раскрывать, но указала, что находится с этим мужчиной в «потрясающих отношениях».

Ранее Бузова призналась в наличии зависимости. «Самая полезная зависимость — это зависимость от спорта. Я уже не могу без тренировок», — заявила артистка.