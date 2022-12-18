Назван лучший возраст для начала занятия спортом

Лучший возраст для начала занятия спортом назвал «Мосленте» заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине Департамента здравоохранения Москвы Николай Бувалин.

«Углубленное медицинское обследование можно проходить уже с четырехлетнего возраста, а значит, с этого возраста можно задумываться о спорте. Например, так часто поступают фигуристы, они очень рано входят в спорт», — сказал он.

Эксперт уточнил, что необходимо заранее уточнить у самого ребенка — нравится ли ему выбранный вид спорта. Это является основным залогом успеха, убежден Бувалин.

«Естественно, на протяжении юношества, взрослой жизни и так далее спорт нельзя ни в коем случае бросать. Более того, физическая активность уже в пенсионном возрасте должна не просто не исчезнуть, а войти в регулярный график человека, чтобы снизить негативные последствия от возможного развития хронических заболеваний», — заключил специалист.

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