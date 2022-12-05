Раскрыта причина уделять играм в детском саду больше времени

Причину уделять играм в детском саду больше времени раскрыла в разговоре с «Мослентой» психолог, ведущий научный сотрудник «Лаборатории развития ребенка» Московского городского педагогического университета Ольга Шиян.

«Чтобы ребенок полноценно прожил дошкольное детство, детский сад должен быть устроен совершенно не так, как школа. Он должен создавать пространство именно для детской деятельности — для игры, экспериментирования, для физической активности и сенсорных впечатлений», — заявила она.

На любой детский сад эксперт смотрит с той точки зрения, насколько он создает условия, чтобы ребенок там в первую очередь не готовился к школе, как это было принято раньше, а играл, подчеркнула Шиян.

«Игра — очень сложная деятельность. Чтобы ребенок активно двигался и проживал игровые впечатления, нужны среда и условия», — отметила психолог.

Ранее о новом способе строительства детских садов в столице стало известно из разговора с ведущим архитектором бюро IND architects Александром Аляевым. Вместо разравнивания площадки специалисты решились на создание многоуровневого пространства.