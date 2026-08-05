Львы выбились в тройку лидеров среди популярных имен

Имя Лев ворвалось в тройку лидеров по популярности. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на Управление ЗАГС Москвы.

В обновленном рейтинге самый востребованных имен у родителей первые строчки по-прежнему занимают Михаилы и Александры. Львы заняли третье место на именном пьедестале, сместив Иванов и Артемов. Кроме того, из топ-5 вылетели Максимы, уступив место Маркам.

В пресс-службе столичного ЗАГСа отметили, что популярность теряют имена, которые раньше были очень популярны. Так, Кириллы опустились на 17-е место, Сергеи — на 31-е, а Денисы — на 45-е.

Ранее сообщалось, что в Москве родились дети с именами Одиссей, Аид, Дионис, Афродита и Гера.