Опубликовано 03 августа 2026, 18:091 мин.
В Москве родились два Одиссея, Аид и Афродита
В этом году в Москве родились два ребенка с именем Одиссей.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
В этом году в Москве родились дети с именами Одиссей, Аид, Дионис, Афродита и Гера. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.
Также более редкими остаются имена Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида, которые в разные годы выбирали для новорожденных.
В Подмосковье самыми редкими именами для новорожденных стали Залотой и Мерседес. Среди новорожденных мужского пола лидируют имена Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Девочек рождается меньше, но их имена не менее разнообразны: в топе — классические и древнерусские варианты, а также редкие и современные, например, Мерседес, Александрита и Наоми.
Известно, что в 2025 году самыми популярными именами для детей были Анна и Михаил.