Ляйсан Утяшева пожаловалась на проблемы со здоровьем

На проблемы со здоровьем пожаловалась в личном Telegram-канале знаменитая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева.

«Дорогие мои, я заболела. Сил совсем нет. Не привыкла к такому», — написала знаменитость, не указав причину недомогания.

Утяшева отметила, что сейчас много людей находятся в таком же состоянии и пожелала заболевшим скорейшего выздоровления.

Ранее Ляйсан Утяшева раскрыла подробности первого свидания с Павлом Волей. Он звал ее в ресторан или клуб, но Утяшева настояла на встрече в Коломенском парке, недалеко от которого жила.