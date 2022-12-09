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22:08, 09 декабря 2022
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Ляйсан Утяшева пожаловалась на проблемы со здоровьем

Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

На проблемы со здоровьем пожаловалась в личном Telegram-канале знаменитая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева.

«Дорогие мои, я заболела. Сил совсем нет. Не привыкла к такому», — написала знаменитость, не указав причину недомогания.

Утяшева отметила, что сейчас много людей находятся в таком же состоянии и пожелала заболевшим скорейшего выздоровления.

Ранее Ляйсан Утяшева раскрыла подробности первого свидания с Павлом Волей. Он звал ее в ресторан или клуб, но Утяшева настояла на встрече в Коломенском парке, недалеко от которого жила.

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