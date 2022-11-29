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13:43, 29 ноября 2022
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Ляйсан Утяшева раскрыла подробности первого свидания с Павлом Волей

Ляйсан Утяшева раскрыла подробности первого свидания с Павлом Волей
Фото: Kristina Nikishina / Getty Images

Подробности одного из первых свиданий с комиком Павлом Волей раскрыла «Мосленте» знаменитая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева. Нынешний муж тогда долго зазывал ее в ресторан или клуб, но Утяшева настояла на Коломенском парке, недалеко от которого жила.

«Тогда там еще ларьки повсюду стояли. Паша припарковался около одного из них, выходит из машины, я выхожу из своей, и играет песня: "Вечная любовь, верны мы были ей. Но время зло…" И Пашка говорит: "Ну что-ж, приглашаю вас на медленный танец"», — поделилась гимнастка.

Утяшева добавила, что из ларька за ними, открыв рот, наблюдала очень любопытная женщина. «Она чуть вывалилась из него, это было очень забавно», — отметила она. Именно в этот день, призналась собеседница «Мосленты», они с будущим мужем впервые взялись за руки.

Ранее Утяшева перечислила личные методы борьбы со стрессом. Своим фаворитом она назвала метод динамического подавления психоэмоционального фона.

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Moslenta, 2022 г. 18+

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