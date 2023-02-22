Ляйсан Утяшева продемонстрировала растяжку в сапогах на каблуках

Свою растяжку продемонстрировала в личном Telegram-канале известная гимнастка и телеведущая, жена комика Павла Воли Ляйсан Утяшева. Одетая во все черное знаменитость сделала у стены шпагат, затем встала на руки, запрокинув одну ногу за голову.

«Все же помнят, что растяжка важна для улучшения кровообращения и предотвращения травм? Неважно, занимаетесь вы в тренажерном зале или работаете весь день за компьютером — постарайтесь сделать растяжку полезной ежедневной привычкой. Начинайте день правильно!» — призвала спортсменка.