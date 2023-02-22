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19:02, 22 февраля 2023
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Ляйсан Утяшева продемонстрировала растяжку в сапогах на каблуках

Ляйсан Утяшева продемонстрировала растяжку в сапогах на каблуках
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Свою растяжку продемонстрировала в личном Telegram-канале известная гимнастка и телеведущая, жена комика Павла Воли Ляйсан Утяшева. Одетая во все черное знаменитость сделала у стены шпагат, затем встала на руки, запрокинув одну ногу за голову.

«Все же помнят, что растяжка важна для улучшения кровообращения и предотвращения травм? Неважно, занимаетесь вы в тренажерном зале или работаете весь день за компьютером — постарайтесь сделать растяжку полезной ежедневной привычкой. Начинайте день правильно!» — призвала спортсменка.

В комментариях подписчики Утяшевой восхитились ее гибкостью и умением заниматься даже в сапогах на каблуках. Многие поблагодарили ее за совет и пообещали пользоваться им в будущем.

Ранее растяжку в спортзале продемонстрировала певица Нюша. «Маленькая победа сегодня ведет к большим победам завтра», — подписала она видео, на котором тренер помогает ей сесть в продольный шпагат.

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