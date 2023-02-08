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20:47, 08 февраля 2023
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Нюша продемонстрировала свою растяжку в спортзале

Нюша продемонстрировала свою растяжку в спортзале
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Свою растяжку в спортзале продемонстрировала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) певица Нюша.

«Маленькая победа сегодня ведет к большим победам завтра», — подписала она видео, на котором тренер помогает ей сесть в продольный шпагат. На артистке свободная белая майка и короткие шорты того же цвета.

Занятие стретчингом Нюша продолжила на специальном тренажере. Она показала фолловерам, что скоро сможет сесть и на поперечный шпагат.

Ранее певица продемонстрировала фигуру в купальнике. «Перезагрузка прошла успешно», — подписала она серию откровенных фотографий, сделанных во время отпуска на Мальдивах.

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