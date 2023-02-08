Нюша продемонстрировала свою растяжку в спортзале

Свою растяжку в спортзале продемонстрировала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) певица Нюша.

«Маленькая победа сегодня ведет к большим победам завтра», — подписала она видео, на котором тренер помогает ей сесть в продольный шпагат. На артистке свободная белая майка и короткие шорты того же цвета.