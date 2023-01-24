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15:26, 24 января 2023
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Ляйсан Утяшева поделилась лайфхаками по борьбе с отеками

Ляйсан Утяшева поделилась лайфхаками по борьбе с отеками
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Лайфхаками по борьбе с отеками поделилась в личном Telegram-канале известная спортсменка и телеведущая, супруга комика Павла Воли Ляйсан Утяшева.

«Признание: я склонна к отекам. Знаю, что если вечером выпила слишком много воды — то все, глаз наутро видно не будет. Как с этим бороться? Нужно выбрать подушку повыше, сделать упор на лимфодренаж, прикладывать лед к местам отеков по утрам и делать самомассаж — очень здорово помогает холодными ложками», — написала знаменитость.

Утяшева рассказала, что ей посоветовали рецепт напитка, который обладает стимулирующим эффектом и способствует ликвидации «застоев» жидкости. Утром следует заварить имбирь с куркумой кипятком, дать настояться десять минут и выпить.

Ранее Ляйсан Утяшева перечислила способы избежать «ночного жора».

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