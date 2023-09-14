Автор хитов группы «Любэ» поделился воспоминаниями о московском детстве

Воспоминаниями о московском детстве поделился с «Мослентой» автор хитов группы «Любэ» Александр Шаганов, написавший слова к песням «Выйду в поле с конем» и «Улочки московские». В раннем детстве поэт жил в коммунальной квартире на улице Юных Ленинцев вместе с родителями, братом и сестрой.

«Таких домов в Москве много — без лифта, на вид скромных, но при этом основательных, с высокими потолками. Не помпезных, как сталинские высотки, где жила элита, а для рабочего сословия», — рассказал о своем первом доме Шаганов. Он отметил, что в детстве не ощущал тягот коммунального быта.

Школьные и студенческие поэт провел на улице 1-й Новокузьминской. Затем он недолго жил на Самаркандском бульваре. Во взрослом возрасте Шаганов переехал в Таганский район. «Таганка присутствовала в моей жизни с 18 лет. Здесь жили мои близкие друзья и крестный моей дочери — художник Дмитрий Перышков. И я мечтал жить на Таганке», — признался Шаганов.

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