Жена шеф-повара Ивлева назвала любимое блюдо супруга в ее исполнении

Любимое блюдо супруга назвала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена шеф-повара Константина Ивлева, блогер Валерия Куденкова. Она рассказала, что муж высоко оценил яйца-двухминутки в ее исполнении.

Пользователи сети поинтересовались у знаменитости, готовит ли она сама для медийного кулинара. «Бывает, конечно, и такое. Редко, но бывает. Он говорит, что у меня мастерски получаются вареные яйца на завтрак — двухминутки», — рассказала супруга Ивлева.

При этом Куденкова отметила, что сама любит абсолютно все блюда, которые готовит ее муж.

Ранее жена шеф-повара Ивлева рассказала о реакции супруга на невкусную еду.