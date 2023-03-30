Жена шеф-повара Ивлева рассказала о реакции супруга на невкусную еду

О реакции на невкусную еду супруга, популярного российского шеф-повара Константина Ивлева, рассказала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) его жена Валерия Куденкова. Она призналась, что однажды муж выбросил приготовленную ею яичницу вместе с тарелкой.

Подписчица поинтересовалась у Куденковой, бросает ли Ивлев тарелки, если ему не нравится еда. «В меня тарелкой метнуть, конечно, не может. Но вместе с тарелкой один раз мою еду выкинул — яичницу», — сообщила жена харизматичного кулинара. По ее словам, Ивлев в любом месте придирается к еде.

Ранее шеф-повар Ивлев рассказал о своем режиме питания при похудении.