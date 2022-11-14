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04:37, 14 ноября 2022
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Россияне назвали любимую телеведущую советских детей

Россияне назвали любимую телеведущую советских детей
Фото: Николай Малышев / ТАСС

Подписчики Telegram-канала «Старая Москва» назвали любимую телеведущую советских детей. Дискуссия разгорелась под фотографией Ангелины Вовк с героями программы «Спокойной ночи, малыши».

«Красивая, душевная, профессионал!», «Мне семь лет. Тетя Лина, самая любимая ведущая!», «Тоже была моя любимая ведущая. Передача — счастье», «Красавица!» — прокомментировали россияне.

Юзеры отметили, что современные ведущие им нравятся меньше, чем те, что были в их детстве. По их мнению, в наши передача утратила «душевность».

Ранее фото 1978 года со съемочной площадки программы «Спокойной ночи, малыши!» вызвало волну комментариев с детскими воспоминаниями.

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