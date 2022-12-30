Стали известны любимые новогодние блюда москвичей

Любимые блюда москвичей на новогоднем столе назвали «Мосленте» в пресс-службе онлайн-сервиса «СберМаркет». Стало известно, что у большинства горожан на праздничном застолье будут фрукты и овощи, мясо, сыр и колбасы. Торты, пирожные и другие сладости поставят на стол 62 процента опрошенных, а блюда из полуфабрикатов — 22 процента.

«По данным опроса, мужчины предпочитают видеть на праздничном столе мясо и винегрет, а женщины — бутерброды с икрой и блюда со шпротами. Среди любимых новогодних блюд старшего поколения бутерброды с красной рыбой и мясо. Лидеры праздничных застолий у молодежи — салат с крабовыми палочками, салат "Цезарь" и "Мимоза"», — говорится в исследовании.

Лидерами среди домашних блюд остаются салат оливье, селедка под шубой и бутерброды с красной икрой. Однако нашлись и те, кто собирается приготовить что-то нетипичное для этого праздника: осьминоги, лангусты, утку и перепелки, уточнили в пресс-службе сервиса.

Из алкогольных напитков жители столицы в эту новогоднюю ночь планируют пить игристые вина и шампанское, а также красное и белое вина. Больше 70 процентов опрошенных мужчин поставят на стол крепкие напитки, в том числе чачу и текилу. Среди женщин вдвое меньше любительниц крепкого алкоголя. Встретить Новый год без спиртного планируют 11 процентов опрошенных мужчин и 15 процентов женщин.

Большинство москвичей (почти 75 процентов) потратят на новогодний стол до десяти тысяч рублей. Около 15 процентов опрошенных выделят из семейного бюджета больше 15 тысяч рублей на праздничное застолье.

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