Названы самые опасные для здоровья новогодние блюда

Самые опасные для здоровья новогодние блюда назвала в беседе с «Мослентой» главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.

«Наиболее опасными пищевыми продуктами, которые могут стать причиной отравления или инфекционных болезней, передающихся с пищей, являются многокомпонентные салаты, в том числе заправленные сметаной или майонезом, кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленого мяса, птицы, рыбы: заливное, паштеты, студень и прочие», — сказала эксперт.

Во время покупки готовых блюд Стародубова призвала обратить внимание на время изготовления и срок хранения. Также она предупредила, что нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение и несоблюдение правил личной гигиены могут стать причиной отравления.

По словам диетолога, если вы почувствовали себя плохо после новогоднего застолья, заболели, следует сразу обратиться за медицинской помощью.

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