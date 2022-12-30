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09:14, 30 декабря 2022
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Названы самые опасные для здоровья новогодние блюда

Названы самые опасные для здоровья новогодние блюда
Фото: Amy Suraya / Unsplash

Самые опасные для здоровья новогодние блюда назвала в беседе с «Мослентой» главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.

«Наиболее опасными пищевыми продуктами, которые могут стать причиной отравления или инфекционных болезней, передающихся с пищей, являются многокомпонентные салаты, в том числе заправленные сметаной или майонезом, кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленого мяса, птицы, рыбы: заливное, паштеты, студень и прочие», — сказала эксперт.

Во время покупки готовых блюд Стародубова призвала обратить внимание на время изготовления и срок хранения. Также она предупредила, что нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение и несоблюдение правил личной гигиены могут стать причиной отравления.

По словам диетолога, если вы почувствовали себя плохо после новогоднего застолья, заболели, следует сразу обратиться за медицинской помощью.

Ранее россиянам назвали причину отказаться от горячих закусок на новогоднем столе.

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