Любитель онлайн-игр дважды обокрал склад с техникой ради погашения долга

19-летний россиянин украл со склада «М.Видео» в подмосковном Серпухове несколько смартфонов марки iPhone общей стоимостью два миллиона рублей. По информации SHOT, молодой человек пошел на воровство, чтобы погасить долг по кредитам, взятым на оплату скинов в компьютерной игре CS:GO.

Любитель онлайн-игр работал в компании кладовщиком, поэтому проблем с проникновением на склад у него не возникло. Из-за пристрастия к онлайн-шутеру, он набрал микрозаймов на 300 тысяч рублей. Чтобы погасить долг, который из него выбивали коллекторы, решил украсть дорогостоящую технику и продать ее.

Вычислить вора удалось по записи с камер видеонаблюдения. Злоумышленник не успел продать украденное: он вернул технику обратно и даже не потерял рабочее место. Однако спустя какое-то время россиянин повторно ограбил тот же склад, унеся с собой 15 смартфонов. Продать их удалось на «Горбушке».

Погасив долг, молодой человек пришел с повинной в полицию.

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