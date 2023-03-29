Москвич похитил 12 тысяч лотерейных билетов без единого выигрыша

50-летний москвич устроился продавцом-консультантом в торговой точке «Лотереи Москвы» на Варшавском шоссе и похитил 12 тысяч лотерейных билетов, сообщает Telegram-канал Baza. Все они оказались без выигрыша.

Россиянин воровал билеты постепенно: с февраля по сентябрь 2022 года он похитил 11,9 тысячи единиц на сумму 1,3 миллиона рублей. 28 марта 2023 года в отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере»). Москвичу грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сотрудники самого дорогого столичного кинотеатра «Москва» украли из кассы почти полмиллиона рублей. Преступление работников зафиксировали камеры видеонаблюдения.