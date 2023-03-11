Любовь Аксенова рассказала о судьбе своей героини в продолжении сериала «Почка»

О судьбе своей героини Натальи Кустовой в продолжении сериала «Почка» рассказала Hello.ru актриса Любовь Аксенова. Она рассекретила любовный сюжет во втором сезоне: находящаяся на волосок от смерти девушка испытает ранее неизведанное чувство.

«Кустова встретится с неизвестным ей прежде миром и с тем, что можно назвать любовью. Ее ждет поистине необычное приключение», — поделилась Аксенова.

Актриса назвала сериал «сказкой про грымзу». По ее словам, Кустова не настолько жестока, как кажется: она может творить добро.

В Кустовой Аксенову особенно вдохновляет непобедимое рвение к жизни и то, что она не меняется по ходу сюжета, в любых обстоятельствах оставаясь собой. «А вот зритель наверняка меняет отношение к ней со временем!» — считает кинозвезда.

Ранее появилась информация о выходе нового телесериала с Анастасией Заворотнюк. Актриса предстанет перед зрителем в роли судьи.