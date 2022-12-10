Известный рокер объяснил любовь молодежи к концертам

Любовь молодежи к концертам объяснил в беседе с «Мослентой» известный рокер, лидер проекта «Горшенев», а до того — фронтмен группы «Кукрыниксы», Алексей Горшенев.

«Молодежи от 18 до 20 лет нужен рок-н-ролл, нужна энергия. Они должны удивляться, их должно бомбить звуком, у них главная идея: "Погнали!" Они живут с пониманием, ощущением единомышления, но все же их основа — это энергия! Молодые только так естественны, и не надо им впаривать чрезмерную философию, позже, все будет позже», — сказал Горшенев.

При этом он отметил, что сегодня его публика стала взрослее. Молодежи тоже достаточно, но раньше, по словам рокера, молодежью были все.

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