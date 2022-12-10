Люди
19:29, 10 декабря 2022
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Известный рокер объяснил любовь молодежи к концертам

Алексей Горшенев
Алексей Горшенев
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Любовь молодежи к концертам объяснил в беседе с «Мослентой» известный рокер, лидер проекта «Горшенев», а до того — фронтмен группы «Кукрыниксы», Алексей Горшенев.

«Молодежи от 18 до 20 лет нужен рок-н-ролл, нужна энергия. Они должны удивляться, их должно бомбить звуком, у них главная идея: "Погнали!" Они живут с пониманием, ощущением единомышления, но все же их основа — это энергия! Молодые только так естественны, и не надо им впаривать чрезмерную философию, позже, все будет позже», — сказал Горшенев.

При этом он отметил, что сегодня его публика стала взрослее. Молодежи тоже достаточно, но раньше, по словам рокера, молодежью были все.

Ранее московский священник описал современную православную молодежь. Он отметил, что православные молодые люди очень светские и объединены между собой по огромному количеству направлений: музыка, дизайн, театр, живопись.

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