Любовь Толкалина назвала причину расставания с Егором Кончаловским

Причину расставания с бывшим возлюбленным, кинорежиссером Егором Кончаловским назвала в YouTube-шоу кинорежиссера Валерии Гай Германики «Лера в большом городе» актриса Любовь Толкалина. Она призналась, что разорвала отношения с режиссером из-за того, что влюбилась в другого мужчину.

Толкалина подчеркнула, что за долгие годы отношений она так и не связала себя узами брака с Кончаловским, даже несмотря на общую 23-летнюю дочь. Артистка пояснила, что новая влюбленность далась ей тяжело: были поездки по больницам, потеря ребенка и много других нерадостных моментов. При этом она чувствует себя виноватой перед бывшим возлюбленным и не обижается на то, что какое-то время после завершения отношений Кончаловский нелестно о ней отзывался. По ее мнению, это была защитная реакция.

Звезда уверяет, что сейчас поддерживает дружеские отношения с отцом своего ребенка и часто советуется с ним в вопросах воспитания дочери.

Толкалина и Кончаловский расстались в 2017 году после 20 лет совместной жизни без официальной регистрации брака. В 1999 году у них родилась дочь Мария Михалкова-Кончаловская.

Ранее 44-летняя актриса Любовь Толкалина сфотографировалась без одежды и обнародовала снимок в соцсетях.