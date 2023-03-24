44-летняя Любовь Толкалина опубликовала фото без одежды

44-летняя актриса Любовь Толкалина сфотографировалась без одежды и обнародовала снимок в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Но фотографии знаменитость изображена обнаженной, она позировала на берегу моря, стоя к камере спиной. На фото артистка смотрит в объектив с улыбкой, ее волосы развиваются на ветру.

«Красивая», «На этом фото вы мне напомнили Венеру с развивающимися волосами», «Красивая во всех смыслах женщина», «Прям "Рождение Венеры" [художника Сандро] Боттичелли», «Прекрасная леди», «Воплощение женственности», «Красота спасет мир», «Тело девочки старшеклассницы», «Реальная красавица», «Прекрасная фигура», «Восхитительная Любовь», — прокомментировали поклонники.

Ранее Любовь Толкалина опубликовала фото топлес.