Любовь Успенская заявила о плохой совместимости карьеры и личной жизни

О плохой совместимости карьеры и личной жизни заявила в беседе с Teleprogramma.pro российская певица Любовь Успенская. Она назвала брак препятствием в творческом пути.

Как сообщила знаменитость, она рада, что не состоит в отношениях. По ее мнению, брак создает преграды в творческом пути: партнеры ревнуют к работе и не дают полностью реализоваться.

Артистка предположила, что без опыта замужества она стала бы еще более успешной.

Ранее 68-летняя Любовь Успенская выступила перед поклонниками в боди с декольте.