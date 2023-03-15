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21:12, 15 марта 2023
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Любовь Успенская заявила о плохой совместимости карьеры и личной жизни

Певица Любовь Успенская назвала брак препятствием в творческом пути.

Любовь Успенская заявила о плохой совместимости карьеры и личной жизни
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

О плохой совместимости карьеры и личной жизни заявила в беседе с Teleprogramma.pro российская певица Любовь Успенская. Она назвала брак препятствием в творческом пути.

Как сообщила знаменитость, она рада, что не состоит в отношениях. По ее мнению, брак создает преграды в творческом пути: партнеры ревнуют к работе и не дают полностью реализоваться.

Артистка предположила, что без опыта замужества она стала бы еще более успешной.

Ранее 68-летняя Любовь Успенская выступила перед поклонниками в боди с декольте.

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