21:12, 15 марта 2023
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Любовь Успенская заявила о плохой совместимости карьеры и личной жизни
Певица Любовь Успенская назвала брак препятствием в творческом пути.
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
О плохой совместимости карьеры и личной жизни заявила в беседе с Teleprogramma.pro российская певица Любовь Успенская. Она назвала брак препятствием в творческом пути.
Как сообщила знаменитость, она рада, что не состоит в отношениях. По ее мнению, брак создает преграды в творческом пути: партнеры ревнуют к работе и не дают полностью реализоваться.
Артистка предположила, что без опыта замужества она стала бы еще более успешной.
Ранее 68-летняя Любовь Успенская выступила перед поклонниками в боди с декольте.