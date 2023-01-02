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17:46, 02 января 2023
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68-летняя Любовь Успенская вышла на сцену в боди с декольте

68-летняя Любовь Успенская вышла на сцену в боди с декольте
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В боди с декольте вышла на сцену 68-летняя певица Любовь Успенская. Видео с выступления опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».

Артистка предстала перед поклонниками в коротком наряде с прозрачными рукавами. На талии у певицы закреплена кожаная баска, а на ногах надеты полупрозрачные колготки. Образ Успенская дополнила чокером на шее, замшевыми сапогами до колена и серебряными украшениями.

Пользователи сети оценили смелый образ звезды. «Клевая Люба! Молодец!», «У нее от природы хорошая фигура», «Женщина переживает 23-ю молодость. Нужно понять и простить», — написали они.

Однако кто-то счел наряд Успенской неуместным. «Она юбку забыла», «Испанский стыд», — раскритиковали артистку в комментариях.

Ранее «голое» новогоднее платье продемонстрировала жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова. Для встречи праздника она выбрала полупрозрачное платье с глубоким декольте и блестками.

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