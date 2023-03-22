Любовь Успенская ответила на слухи о получении пенсии в США

На вопрос о своей пенсии ответила певица Любовь Успенская в интервью Teleprogramma.pro. Артистка сообщила, что не оформляла никаких социальных выплат и планирует работать «до последнего дня».

69-летняя Успенская рассказала, что много и тяжело работает, чтобы поддерживать высокий уровень жизни, а пенсия ей не нужна. «Пусть она пойдет кому-то другому», — заявила она. Кроме того, певица заверила журналистов в отсутствии каких-либо социальных выплат в США.

Ранее размер своей пенсии раскрыл директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Он сообщил, что ежемесячно получает социальную выплату в размере 25 тысяч рублей.