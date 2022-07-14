Священник объяснил отличие настоящей любви от абьюзивной зависимости

Отличие настоящей любви от абьюзивной зависимости объяснил на своем канале в YouTube популярный московский священник и блогер Николай Бабкин.

Настоящая любовь делает человека счастливым, а зависимость причиняет боль, уверен Бабкин. «Беда в том, что человек может просто не знать, что находится в созависимых отношениях», — заявил он и пояснил свое утверждение на простом примере.

«Когда пьяный муж возвращается домой, можно подумать, что он и есть самый классический абьюзер. Однако если на пороге его встречает жена со сковородкой в руках, в абьюзера превращается именно она, а муж становится забитой, несчастной жертвой, которая терпеливо выслушивает все, что говорит абьюзер. Наутро муж, чтобы спасти брак, бежит за букетом, после чего жена милостиво его прощает. Потом эта ситуация повторяется вновь и вновь», — рассказал священник.

Бабкин добавил, что люди могут жить так годами, хотя ни о какой любви в данном типе отношений речи быть не может — налицо прямая зависимость друг от друга. «Они просто по-другому жить не умеют и не хотят. Однако чаще всего одному из них надоедает игра в жертву, тирана и спасателя. Второго это не устраивает, он находит нового партнера по игре, а брак с первым распадается», — объяснил блогер.

Если человек «ищет своего» для удовлетворения конкретных целей, это не любовь, подчеркнул Бабкин.

Ранее священник напомнил о греховности вина. Он призвал к закрытию пивных в шаговой доступности от жилых домов, а также к ограничению продажи спиртного в супермаркетах.