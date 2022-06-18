Московский священник напомнил о греховности вина

О греховности вина напомнил подписчикам в личном Telegram-канале Московский священник и блогер Николай Бабкин.

«Вино хоть и веселит сердце человека, но оно есть блуд, то бишь распутство и разнузданность нравов. И давайте не вспоминать, как Иисус превратил воду в вино на свадьбе. Евреи, как и римляне, не пили чистое вино, а разбавляли его», — написал Бабкин.

Священник призвал к закрытию пивных в шаговой доступности от жилых домов, а также к ограничению продажи спиртного в супермаркетах. «Пусть алкоголь продают только в специализированных магазинах, а не в соседнем подъезде», — предложил он.

Блогер обратился и к желающим похудеть: «Если думаете скинуть килограммы на сухом вине, шлепните себя по лбу: любой алкоголь замедляет вывод жидкости из организма. Ну, а пить и заниматься спортом — вообще сродни самоубийству. Не успеете оглянуться, как окажетесь в больнице».

Ранее Бабкин дал советы мужьям беременных женщин. «И беременным, и кормящим помогает молитва с мужем. Даже если мужчина не верит, ему не составит труда встать рядом и подержать любимую за руку», — посоветовал он.