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08:38, 05 марта 2023
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Экс-любовница Романа Абрамовича попала в ДТП в Москве

Экс-любовница Романа Абрамовича попала в ДТП в Москве
Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве попала журналистка Анна Субботина, которая называет себя экс-любовницей предпринимателя Романа Абрамовича. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщает Mash.

«Субботина врезалась в бетонное ограждение за рулем Range Rover. По нашей информации, в салоне с ней был ребенок», — говорится в сообщении.

По данным источника, журналистка не успела затормозить на скользкой дороге. С места аварии она ушла на заправку, чтобы там погреться. В машине сработали подушки безопасности, серьезных травм никто не получил.

Ранее сообщалось, что машина Генпрокуратуры России оказалась участницей массового ДТП на Кутузовском проспекте.

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