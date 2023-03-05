Экс-любовница Романа Абрамовича попала в ДТП в Москве

В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве попала журналистка Анна Субботина, которая называет себя экс-любовницей предпринимателя Романа Абрамовича. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщает Mash.

«Субботина врезалась в бетонное ограждение за рулем Range Rover. По нашей информации, в салоне с ней был ребенок», — говорится в сообщении.

По данным источника, журналистка не успела затормозить на скользкой дороге. С места аварии она ушла на заправку, чтобы там погреться. В машине сработали подушки безопасности, серьезных травм никто не получил.

Ранее сообщалось, что машина Генпрокуратуры России оказалась участницей массового ДТП на Кутузовском проспекте.