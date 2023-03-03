Машина Генпрокуратуры стала участницей массового ДТП на Кутузовском

Машина Генпрокуратуры России оказалась участницей массового ДТП на Кутузовском проспекте сообщает Baza.

«По предварительным данным, она ехала по выделенной полосе», — пишет канал.

В результате аварии пострадали пять автомобилей. У «Тойоты Камри» из гаража Генпрокуратуры снесена вся передняя часть — вероятно, столкновение было лобовым.

Ранее сообщалось о массовом ДТП, парализовавшем движение на Кутузовском проспекте. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, заявили в Дептрансе. В ведомстве рекомендовали выбирать пути объезда.