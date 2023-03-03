15:13, 03 марта 2023
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Машина Генпрокуратуры стала участницей массового ДТП на Кутузовском
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Машина Генпрокуратуры России оказалась участницей массового ДТП на Кутузовском проспекте сообщает Baza.
«По предварительным данным, она ехала по выделенной полосе», — пишет канал.
В результате аварии пострадали пять автомобилей. У «Тойоты Камри» из гаража Генпрокуратуры снесена вся передняя часть — вероятно, столкновение было лобовым.
Ранее сообщалось о массовом ДТП, парализовавшем движение на Кутузовском проспекте. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, заявили в Дептрансе. В ведомстве рекомендовали выбирать пути объезда.