Стали известны подробности смертельного любовного треугольника в Подмосковье
В Подмосковье бывший сожитель женщины во время праздника убил нынешнего и попал в больницу.
Подробности любовного треугольника в Подмосковье, закончившегося смертью мужчины, раскрыл SHOT.
По данным канала, 50-летний погибший пригласил на празднование своего дня рождения бывшего сожителя своей возлюбленной. Во время застолья между ними произошел конфликт, переросший в драку. От ножевых ранений именинник скончался на месте. Второй мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Скорую помощь на место вызвала сама женщина, не сообщившая медикам об убийстве. Она заявила, что после драки сожитель ушел в сторону карьера. После того, как пострадавшего увезли в больницу, россиянка позвонила местному дворнику и попросила о помощи. Мужчина, узнав, что ему предстоит закапывать труп, позвонил в полицию. Женщина в попытках избавиться от тела скинула его в колодец и подожгла. В этом ей помог 22-летний сын.
Как сообщает Главное следственное управление СК России по области, по факту убийства 50-летнего жителя Солнечногорска возбуждено уголовное дело. Молодой человек и его мать задержаны. Назначено проведение комплекса судебных экспертиз.
Ранее сообщалось, что женщина предложила знакомому рабочему за вознаграждение закопать тело на участке.