Стали известны подробности смертельного любовного треугольника в Подмосковье

Подробности любовного треугольника в Подмосковье, закончившегося смертью мужчины, раскрыл SHOT.

По данным канала, 50-летний погибший пригласил на празднование своего дня рождения бывшего сожителя своей возлюбленной. Во время застолья между ними произошел конфликт, переросший в драку. От ножевых ранений именинник скончался на месте. Второй мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Скорую помощь на место вызвала сама женщина, не сообщившая медикам об убийстве. Она заявила, что после драки сожитель ушел в сторону карьера. После того, как пострадавшего увезли в больницу, россиянка позвонила местному дворнику и попросила о помощи. Мужчина, узнав, что ему предстоит закапывать труп, позвонил в полицию. Женщина в попытках избавиться от тела скинула его в колодец и подожгла. В этом ей помог 22-летний сын.

Как сообщает Главное следственное управление СК России по области, по факту убийства 50-летнего жителя Солнечногорска возбуждено уголовное дело. Молодой человек и его мать задержаны. Назначено проведение комплекса судебных экспертиз.

Ранее сообщалось, что женщина предложила знакомому рабочему за вознаграждение закопать тело на участке.