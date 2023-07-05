Жительница Подмосковья выбросила в колодец труп и подожгла его

Жительница Солнечногорска сбросила труп в колодец и подожгла тело, узнав о приезде полиции. Об инциденте сообщил Telegram-канал SHOT.

Женщина предложила знакомому рабочему за вознаграждение закопать тело на участке. Тот вызвал на место правоохранителей. Тогда россиянка попыталась избавиться от трупа другим способом.

Тело не успело сильно обгореть до приезда полиции, уточнил SHOT. Выяснилось, что погибший — 52-летний местный житель. Обстоятельства его смерти устанавливаются.

Ранее мужчина наткнулся на мумифицированный труп в московском лесу. Тело висело на дереве.