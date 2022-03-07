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Магазины рассказали о популярных покупках в преддверии 8 марта

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Магазины рассказали о популярных покупках в преддверии 8 марта
Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Российские онлайн-магазины в интервью радио Sputnik рассказали о самых популярных покупках россиян в преддверии 8 марта.

Представители маркетплейса Ozon сообщили, что продажа ювелирных украшений в период с 1 по 4 марта выросла почти в два с половиной раза год к году, а бижутерии —почти в четыре раза.

Кроме того, в последние дни вырос спрос на бытовую технику. В онлайн-ритейлере Wildberries продажи ноутбуков перед 8 марта увеличились в 3,66 раз, смарт-часов — в два с половиной раза, смартфонов — в 1,69 раза, говорится в сообщении.

Также сообщается в онлайн-магазинах перед Международным женским днем стали чаще покупать фены, выпрямляющие утюжки и косметические аксессуары. «Больше всего в штуках россияне приобрели кремов (+84%), подарочных наборов косметики (+114%) и духов (+331%)», — заключили представители компаний.

Ранее россиянки назвали худшие подарки на 8 Марта.

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