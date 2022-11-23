Стало известно о проблемах со здоровьем певицы МакSим

О проблемах со здоровьем певицы Марины Максимовой (МакSим) стало известно из сообщения в ее личном аккаунте в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Знаменитость должна была 22 ноября выступить в Вологде, но ее менеджеры сообщили об отмене концерта. «К сожалению, мы вынуждены отменить концерт из-за ухудшения здоровья артистки и по настоянию врачей. Приносим извинения за доставленные негативные эмоции», — сказано в истории.

Представители МакSим уточнили, что вернуть деньги за билеты можно в кассах, в которых они были приобретены.

Ранее певица МакSим расплакалась во время концерта в Москве. Во время выступления артистка сообщила зрителям, что все свои песни она исполняет для одного человека, но его в зале нет.