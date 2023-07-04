МакSим рассказала о самочувствии после отмены концертов

О самочувствии после отмены концертов рассказала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим. Она анонсировала возвращение к концертной деятельности с октября.

«Восстанавливаюсь. Я слишком много взяла на себя после болезни больших туров и ответственности. Пришла к тому, что я должна приводить свой организм в порядок, так как он перестал выдерживать такие нагрузки. Сейчас работаю над своим физическим и эмоциональным состоянием», — написала артистка.

По словам Абросимовой, она планирует вернуться к концертам с октября. МакSим уточнила, что ей предстоит решить вопрос с коллективом, поскольку произошли изменения в составе музыкантов.

Ранее певица МакSим впервые вышла в свет после слухов о новой беременности.