Певица МакSим впервые вышла в свет после слухов о новой беременности

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, впервые вышла в свет в Москве после слухов о новой беременности. Вместе с подругой, телеведущей Дилей Долинской, она посетила Третьяковскую галерею.

«С МакSим на фоне красивых женщин. Фотографировались с Мариной чаще, чем с картинами. Все потому что ее все любят, и я в том числе!» — подписала Долинская опубликованное в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фото.

На снимке подруги позируют в одном из залов галереи. Одетая в черный свободный костюм МакSим стоит боком. «Она так специально встала, чтобы скрыть живот», — уверенно заявила одна из подписчиц Долинской. Телеведущая в ответ заявила, что никакого беременного живота у певицы нет.

Ранее на появившуюся в сети информацию о беременности МакSим отреагировала пиар-менеджер певицы Яна Богушевская. Она заявила, что артистка не ждет ребенка, а ее концерты были отменены из-за проблем со здоровьем.