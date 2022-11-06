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19:11, 06 ноября 2022
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Известная певица опубликовала смелое фото на кровати

Известная певица опубликовала смелое фото на кровати
Фото: @malahovajenya

Смелое фото на кровати опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса и певица, экс-участница группы Reflex Евгения Малахова. В кадре она сидит на белоснежной постели в купальнике, который некоторые подписчики сравнили с нижним бельем.

«А как вы проводите длинные выходные?» — поинтересовалась у фолловеров в подписи к фото Малахова. В комментариях юзеры признались, что им выходные показались очень короткими.

Подписчики оценили и внешний вид не так давно впервые ставшей матерью певицы. «Богиня!», «Огонь», — написали они. Многие оставили эмодзи в виде сердец.

В 2020 году Малахова вышла замуж за бизнесмена Андрея Тарасова. В феврале этого года она родила ему сына.

Ранее беременная певица Ханна показала себя в смелом платье с глубоким декольте и разрезами по бокам. «Кайфую от своего состояния сейчас», — призналась она.

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