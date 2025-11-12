Мальчик поднял сверток денег на улице в Подмосковье и лишился пальцев

Школьник лишился четырех пальцев после того, как нашел рядом с детской площадкой в подмосковном Красногорске сверток денег. Как пишет Shot, пострадавший — девятилетий мальчик. После того, как он коснулся купюр, произошел взрыв.

Предположительно, в десятирублевую куплю было заложено самодельное взрывное устройство, начиненное мелкими гвоздями. Ребенка госпитализировали с травматической ампутацией трех пальцев правой руки. Еще на одном пальце была разорвана фаланга. Также пострадала сама кисть руки, на ней есть раны и разрывы мышц.

Как пишет РЕН ТВ, помощь в поиске оторванных пальцев оказали очевидцы. Их удалось найти и передать докторам.

На данный момент состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. В результате ему пришлось частично ампутировать пальцы правой руки, говорится в публикации «Осторожно, Москва».

Ранее сообщалось, что пока не удалось найти причастных к совершению преступления. На месте работают следователи, возбуждено уголовное дело.