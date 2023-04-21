19:52, 21 апреля 2023
1 мин.
В Подмосковье двухлетний мальчик разгрыз ртутный градусник
В Рузе двухлетнего ребенка госпитализировали с отравлением ртутью от градусника.
Фото: Matteo Fusco / Unsplash
В подмосковной Рузе двухлетний мальчик разгрыз ртутный градусник. Ребенка госпитализировали с отравлением, сообщает MK.RU.
По информации издания, в пятницу, 21 апреля, мать поставила сыну градусник и ушла в другую комнату. В это время мальчик разгрыз серебристый наконечник прибора. Пострадавшего отвезли в больницу, сейчас за его состоянием здоровья наблюдают врачи.
Ранее врачи извлекли зубную щетку из желудка 14-летней девочки в Москве.