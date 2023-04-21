В Подмосковье двухлетний мальчик разгрыз ртутный градусник

В подмосковной Рузе двухлетний мальчик разгрыз ртутный градусник. Ребенка госпитализировали с отравлением, сообщает MK.RU.

По информации издания, в пятницу, 21 апреля, мать поставила сыну градусник и ушла в другую комнату. В это время мальчик разгрыз серебристый наконечник прибора. Пострадавшего отвезли в больницу, сейчас за его состоянием здоровья наблюдают врачи.

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