03:40, 15 апреля 2023
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Московские врачи спасли школьницу с зубной щеткой в желудке
«112»: врачи извлекли зубную щетку из желудка 14-летней девочки в Москве.
Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com
14-летнюю школьницу, проглотившую зубную щетку, спасли московские врачи. Об инциденте сообщил Telegram-канал «112».
При осмотре специалисты обнаружили зубную щетку в желудке пациентки. Выяснилось, что школьница регулярно вызывала у себя рвоту после еды, и во время одной из таких манипуляций проглотила щетку.
Посторонний предмет извлекли из организма с помощью эндоскопической процедуры, операция прошла успешно, уточнил источник.
Ранее подмосковные врачи спасли мужчину с куриным позвонком в бронхе. Изначально пациент поступил в больницу с пневмонией, однако в ходе обследования врачи обнаружили в его бронхах инородное тело.