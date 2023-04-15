Московские врачи спасли школьницу с зубной щеткой в желудке

14-летнюю школьницу, проглотившую зубную щетку, спасли московские врачи. Об инциденте сообщил Telegram-канал «112».

При осмотре специалисты обнаружили зубную щетку в желудке пациентки. Выяснилось, что школьница регулярно вызывала у себя рвоту после еды, и во время одной из таких манипуляций проглотила щетку.

Посторонний предмет извлекли из организма с помощью эндоскопической процедуры, операция прошла успешно, уточнил источник.

Ранее подмосковные врачи спасли мужчину с куриным позвонком в бронхе. Изначально пациент поступил в больницу с пневмонией, однако в ходе обследования врачи обнаружили в его бронхах инородное тело.