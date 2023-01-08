Люди
10:26, 08 января 2023
1 мин.

Волочкова показала свой необычный «мальдивский завтрак»

Волочкова показала свой необычный «мальдивский завтрак»
Фото: @volochkova_art

Свой необычный завтрак во время отпуска на Мальдивах показала подписчикам известная российская балерина и певица Анастасия Волочкова. Снимком она поделилась в сторис в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Мой завтрак мальдивский», — подписала она фото. На кадре видно, что первый прием пищи за день у артистки состоит из бокала охлажденного игристого напитка и вареного яйца.

Ранее Волочкова показала на отдыхе свой фирменный шпагат, чем разозлила пользователей сети. Юзеры не оценили наряд балерины — она предстала перед подписчиками в розовом бикини.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.