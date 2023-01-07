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11:36, 07 января 2023
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Шпагат Волочковой в бикини разозлил пользователей сети

Шпагат Волочковой в бикини разозлил пользователей сети
Фото: @volochkova_art

Свой фирменный шпагат в розовом бикини продемонстрировала подписчикам российская балерина и певица Анастасия Волочкова. Фотографиями с отдыха она поделилась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Согласитесь, в моем исполнении шпагат всегда грациозен? Потому что я поддерживаю мое тело в совершенной форме, стройности и подтянутости», — подписала она публикацию.

Пользователей сети увиденное разозлило. Многие указали, что купальник мал артистке. Другие же возмутились таким откровенным фото балерины.

«Зачем вы везде со шпагатом? Измените уже свои позы!», «Можно анатомию женщины изучать по нашей Настеньке», «Это уже просто мощи, а не ноги. Настя, не надо так откровенно показывать в таком возрасте», — прокомментировали юзеры.

Ранее Волочкова поделилась видеозаписью топлес, сделанной на отдыхе на Мальдивах.

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