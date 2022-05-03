Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева предупредила об опасности высокого уровня гемоглобина. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Медик отметила, что при повышении гемоглобина и эритроцитов в крови следует обратиться к врачу-гематологу. Это может быть признаком рака крови, особенно если пациент часто испытывает зуд. Тревожным знаком считается усиление указанного симптома после душа. «Пациенты часто думают, что это аллергия на воду или моющие средства. Нужно знать, что это может быть признак полицитемии», — пояснила Малышева.

Врач настоятельно рекомендовала сделать развернутый анализ крови при любых отклонениях от нормы. Узнав причину повышения гемоглобина, можно начать лечение или получить рекомендации от врача.

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